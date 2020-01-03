目前仍在保釋中的日產前董座戈恩潛逃至黎巴嫩，引起日本與國際譁然，且加上黎巴嫩與日本之間並無簽署引渡條例，戈恩是否能回日受審引起外界關注。對此，外媒指出黎巴嫩已收到國際刑警的通緝令，不過黎巴嫩並未與日簽署引渡，將戈恩反日受審的機會不高；由於戈恩從日潛逃後，經過土耳其伊斯坦堡在轉機前往黎巴嫩，目前土耳其當局也正對戈恩如何過境展開調查。

據路透社引述黎巴嫩國家通訊社（NNA）2日報導，黎巴嫩司法當局已收到國際刑警組織（INTERPOL）發出的紅色通報（Red Notice），要求逮捕逃亡的日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）。

報導也指出，一名黎巴嫩人士透露，該國國內安全部隊（Internal Security Forces）已收到國際刑警發布的紅色通緝令，但尚未轉交司法部門；而黎巴嫩資深安全官員指出，還不清楚是否高恩會被傳喚審問，但黎巴嫩至今從未引渡國人至外國。

戈恩因多項財務不當罪名在日本遭到軟禁，並於12月30日透過不明方式潛逃抵達黎巴嫩首都貝魯特。不過一名戈恩的親近人士表示，戈恩在日遭到不公平的審判、加上嚴格限制與其妻聯繫，促使寧可放棄15億日圓的天價保證金，潛逃離開日本

國際刑警組織發出的「紅色通報」是向世界各國警方提出請求，臨時拘捕受到通緝的人員，以待採取引渡、投案或類似法律行動，但並不是逮捕狀。然而，黎巴嫩司法消息人士表示，黎巴嫩和日本並無引渡條約能將戈恩遣返東京。戈恩同時擁有黎巴嫩、法國和巴西國籍。

此外，土耳其當局也對戈恩過境一案展開調查，目前已拘捕7人，其中包括4名駕駛、2名地勤以及1名貨櫃工人。

(中時電子報)