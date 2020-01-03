3日洪一中參加富邦悍將新入團教練加盟儀式，獲得高規格禮遇，而談到離開待了16年的桃猿隊，洪一中大吐苦水，表示這個決定並不突然，主因就是球團的不重視，長期只給一年合約讓他產生倦怠感，「我離開只是這裡(悍將)福利好，就這麼簡單。」

桃猿球團過去與洪一中都是簽一年合約，洪總認為以他的帶隊成績，爭取複數年合約很合理，不過多次與球團爭取都未果，最後決定接受悍將開出的3年總教練合約，「以前我不爭取(複數年合約)是因為我們互信，現在公司賣了我也不想這麼痛苦，以我的成績給我3年是OK的，但我也說只要不願意給，我一定會辭職，甚至到業餘當教練、當球評也沒關係，因為這樣一年一年簽，老實說我很倦怠了。」

今年球季結束後，洪總多次與桃猿球團提出合約要求，不過當時猿隊領隊劉玠廷回應自己僅是傳話者，日本樂天集團無法給出理想合約，「但那時候球團還是只想簽一年，已經16年了我總要為自己想。當下決定要離開第一時間就跟劉玠廷講，畢竟待了16年不能無聲無息就走。」

在洪一中去意已決後，猿隊才開始重視教練團，「我開玩笑說，桃猿教練團調薪比過去10年還要多，你就知道過去他們對教練團多麼不重視。他們知道我要走了才開始緊張，找教練加薪希望他們留下。」洪總表示樂見今年四隊教練團流動大，表示各隊都開始重視教練了。

(中時 )