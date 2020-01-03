鳳鼻明隧道有高度限制，但不時發生超高車輛硬闖，導致設備毀損、車輛動彈不得等狀況。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

台15線西濱公路鳳鼻明隧道自去年10月起，接連發生超高車輛硬闖隧道，導致公共設施毀損案件，為了遏止相關事件一再發生，公路總局將依隧道內監視影像，向違規車輛究責，隧道北上車道限高為4.6M，公路總局也籲請駕駛人注意。

鳳鼻明隧道去年10月一連發生3起超高車輛硬闖入隧道的意外，其中還有一台超過限高的曳引車，導致隧道內的機電、消防、廣播等設備都大受影響，甚至還有電纜線垂落，公路總局甚至緊急封閉隧道，影響用路人權益，違規車輛甚至要因此負擔上百萬元賠償。

儘管警方均依規祭出9000元以下罰單，但仍接連發生超高車輛硬闖事故，公路總局指出，2日再度有超高車輛硬闖，導致限高門架毀損，且這也是一周內第二起相關事故。

公路總局指出，為了避免相關意外重複發生，已在隧道南端出口設置限高門架，但即使如此，去年12月27日、今年1月2日，反而發生超高車輛行駛，導致限高門架毀損。

公路總局重申，台15線鳳鼻明隧道北上隧道限高4.6M，請用路人確實遵守，違者可依道路交通管理處罰條例處罰，如造成隧道設施損壞，也必須負起賠償責任。另外，公路總局第一區養護工程處提醒，鳳鼻隧道外側（台15線），目前開放中，內側（台61線）仍在趕工，預計農曆年前通車，未來將規畫區間測速，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息。

(中時 )