中國證券報報導，最新數據顯示，2019年大陸國內生產總值（GDP）預計將接近人民幣100兆元、人均將邁上1萬美元的台階。

報導引述專家認為，在世界經濟和國際貿易增長放緩、國內經濟下行壓力較大背景下，GDP再上新台階，說明中國經濟韌性好、動能足。這將為2020年實現「兩個翻一番」目標奠定堅實基礎。從長期看，在技術進步和生產效率提高兩大核心推動力下，中國經濟勢頭良好，發展潛力巨大。

北京大學光華管理學院副教授顏色表示，GDP接近100兆元意義重大。對中國來說，2019年是決勝全面建成小康社會、實施「十三五」規劃的關鍵一年，總量接近100兆元的GDP不僅交出了一份滿意答卷，還將為2020年實現「兩個翻一番」目標奠定堅實基礎。同時，中國作為世界第二大經濟體，接近100兆元的GDP標誌著中國在世界上的份量更重。

他說，在世界經濟和國際貿易增長放緩、國內經濟下行壓力較大背景下，中國經濟保持穩步增長，GDP接近100兆元，再上新台階，凸顯出這一成績取得難能可貴，更具價值和意義。

中國社科院財經戰略研究院研究員楊志勇表示，經濟發展需要一定GDP增速，但增速不是衡量經濟發展的唯一標準，提高質量更為重要。當前中國經濟增長進入換擋期，在「增速」承壓下，GDP逼近100兆元，說明中國經濟增長質量改善。

至於中國經濟下階段將如何運行？顏色表示，從短期看，中國經濟受外部不確定性因素影響較大，2020年經濟增速可能會繼續放緩。從長期看，在技術進步和生產效率提高兩大核心推動力作用下，經濟發展勢頭良好，長期發展潛力巨大。中國經濟改革難度越來越大，如何進一步深化改革，釋放經濟發展潛力，延長戰略機遇期，是中國面臨的重要問題。

中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，經濟將繼續保持增長態勢，但增速會由中高速轉向中速，預計2020年經濟增速在5.5％至6％之間。

楊志勇認為，下階段經濟增長仍然樂觀，雖然增速可能會繼續放緩。從長期看，經濟基本面仍然向好，高質量發展條件在不斷改善。一方面，國家對技術創新支持力度加強，越來越多的創新技術將帶動新興產業崛起，釋放創新紅利；另一方面，國家不斷加強對民營企業支持力度，進一步激發微觀主體活力，釋放市場紅利。

(工商 )