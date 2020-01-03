債券通公司最新數據顯示，2019年債券通總成交量人民幣（下同）2.63兆元，年增長1.98倍，日均交易量為107億元。

截至2019年12月底，入市投資者增至1,601家，較2018年的503家，年增長2.18倍。

單12月，債券通總交易量為2,845億元，較11月減逾兩成，當月日均交易量129億元。

(工商 )

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