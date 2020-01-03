債券通2019年交易量增近2倍 15:272020/01/03 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 債券通公司最新數據顯示，2019年債券通總成交量人民幣（下同）2.63兆元，年增長1.98倍，日均交易量為107億元。 截至2019年12月底，入市投資者增至1,601家，較2018年的503家，年增長2.18倍。 單12月，債券通總交易量為2,845億元，較11月減逾兩成，當月日均交易量129億元。 (工商 ) #交易量 #債券 #12 #2018 #投資者 也許您會感興趣 推薦閱讀 南方崛起 南高房市交易量突破全台二成 17:242019/12/30 財經 南、高房市崛起 交易量占逾全台二成 04:102019/12/31 財經要聞 2018本國排行冠軍 僅獲1799.7元 04:102020/01/01 藝文副刊 12月買賣移轉 桃中高大增 全台30萬棟近在咫尺 20:282020/01/01 財經 陸股2020開門飄紅 三大股指大漲逾1％ 10:522020/01/02 財經 12月房市拉尾盤 去年有望破30萬棟大關 16:542020/01/02 財經 國銀去年前11月大豐收 狂賺3,396億 勝2018全年 04:092020/01/03 財經要聞 12月六都移轉棟數 大爆發 04:092020/01/03 財經要聞 加拿大貧富懸殊 執行長與勞工收入相距227倍 11:432020/01/03 國際 政院：台性別平等表現亞洲之冠 14:432020/01/03 政治 財經熱門新聞 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 三星跳電害慘高通 聯發科5G逆襲奪肥單？ - 財經 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 1分鐘財經掃描》跟著政府基金賺錢 這10檔別錯過 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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