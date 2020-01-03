春節即將到來，為滿足民眾送禮需求，自即日起至1月19日止，夢時代網羅十家品牌，在地下1樓方師傅旁舉辦「人氣伴手禮預購會」活動。夢時代首次與海洋局「高雄海味」攜手合作，推出以優質漁水產研製而成的伴手禮盒，另邀請榮獲世界盃巧克力大賽金牌得主「曾志元巧克力」、以鳳梨酥聞名國內外的「微熱山丘」及高雄在地百年餅舖「舊振南」共襄盛舉，獻給民眾春節送禮新選擇。

海洋局「高雄海味」首度進軍夢時代，嚴選烏魚子、秋刀魚、魷魚、鮪魚與鱸魚等漁水產，由榮獲國內外精品獎項與採用生產溯源認證的梓官漁會、高雄區漁會、鮪軒及凱亞良品四大優質單位研製伴手禮，品項包含烏魚子造型包裝的烏魚子禮盒、秋刀魚罐頭、魷魚絲、鮪魚水餃、鮪魚魚鬆、鮪魚蛋捲、鮪魚煎餅及鱸魚精等。此外，梓官漁會特別推出頂級野生烏魚子禮盒，每盒7兩重，前100位訂購民眾加贈限量烏魚造型琉璃。

為期19天的夢時代伴手禮預購會還網羅來自屏東內埔、台灣唯一在世界盃勇奪四面金牌的巧克力的「曾志元巧克力」，該品牌首次現身百貨商場，限量推出五款單一濃度的巧克力禮盒及可可豆茶。「微熱山丘」推出新年限定插畫包裝鳳梨酥禮盒及採用日式雪茄蛋捲做法的D24榴槤蛋捲禮盒，且高雄在地百年餅舖「舊振南」則以五款老類及六種手工小點心，分別推出「福氣丸」與「吉好運」兩款特色節慶禮盒。另外鹽埕區排隊名店「樹·sugoeat」也加入行列，以新品冰淇淋泡芙，為今年暖冬增添涼意。

夢時代表示，今年首度舉辦「人氣伴手禮預購會」來動館內春節買氣。民眾在JASONS超市採買禮盒滿額可參加新春抽獎，最大獎可把Mitsubishi汽車開回家；不二緻果、春水堂、糖村、魏記牛軋餅、台中黎記、天仁喫茶趣等多家品牌，也紛紛推出各式具特色的年節伴手禮吸引消費者目光，價格從百元至千元皆有，可一次滿足個人及企業送禮需求，預估業績將比去年同期成長近一成。

(工商 )