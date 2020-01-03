農曆春節即將來臨，不少人開始規劃出國旅遊行程，遠傳電信3日宣布與全球線上訂房領導品牌Booking.com合作，推出遠傳漫遊獨家回饋，即日起至2月29日前，在「遠傳電信 x Booking.com 訂房享優惠」專屬網頁訂房，並於住房期間使用遠傳漫遊上網，費用滿300元（含）以上，就可獲得最高1,350元的電信帳單折抵金。

遠傳電信表示，原號漫遊遍佈全球五大洲，出國漫遊上網吃到飽每天99元起。原號漫遊是最方便的出國上網方式，免租機、免換卡，可隨開隨用，更不會漏接重要電話。遠傳並提供24小時線上客服，旅程中遇到上網問題都能向客服求助。

Booking.com成立於1996年，從小型的荷蘭新創公司發展為全球最大的旅遊線上平台之一，遍及全球228個國家╱地區和154,000 個目的地，是目前國人出國訂房的主要網站之一。

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