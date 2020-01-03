陳學聖指趙正宇與小英手牽手，質疑為綠營。（甘嘉雯攝）

趙正宇與陳學聖參加公辦電視政見發表會，兩人不願坐在一起。（桃園市選委會提供／甘嘉雯桃園傳真）

趙正宇與陳學聖參加公辦電視政見發表會，兩人不願坐在一起。（桃園市選委會提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市選委會3日下午舉行第六選區公辦電視政見發表會，先前爆出多次磨擦的無黨籍趙正宇與國民黨陳學聖兩人你來我往，先發言的趙正宇反諷「感謝」對手陳學聖，在許多電線桿上貼PP板，對經費有限的候選人來說，是幫他打廣告；而陳學聖則是火力全開，當場跟選監小組檢舉，說趙在選舉公報及選票通知夾帶傳單，還說「小的會投機，大的就會違法」。

趙正宇說，他是屬於地方型的民意代表，他是國會113席立委中無黨無派，任民代20多年來，對手竟說他是綠的，還在電線桿上貼PP板，趙說，選舉公報登記他是唯一的無黨籍，為何不反擊？趙說，「我們是有高度的立委，應該要把政見與做的事情跟民眾說」。

趙正宇表示，現在選舉跟以前不一樣，單一選區兩票制，選人與選黨不一樣，上周郭台銘到他競總，下周宋主席也可能會來，小英在他總部也有來，感謝對手幫他宣傳，他沒有財力，幫他打廣告。

4年來，趙正宇說，立委只有他一人早上5點多開車，6點20分前到登記，第一個質詢完後就可以回到地方服務，而他在立院協助提高酒駕刑責，大客車視野輔助，修法阻止虐童事件，提高罰責，五月也通過草案，保障國道警察，另外，他替軍公教年改發聲，認為打折太多；至於地方部分，增加八德第二交流道，改善壅塞，而台66接國道3號也將動工，他協助土地取得，改善壅塞情況。

不過陳學聖卻認為，2018年選舉最大黨就是討厭民進黨，他對趙正宇提出10問，地方民意代表原本應該要爭取相關建設，而立委除做地方建設外，國家發生事情應該要為國家做事情，而不是偷雞摸狗，假胡鬧，年改走上街頭，廢特偵組、小英成立促轉會、追殺管中閔有講什麼話？

另外，陳學聖質疑綠營亂修勞基法，造成勞資對立、農田水利會改官派，人民財產沒收等，都不見趙正宇發言，而最近強行推過反滲透法，沒有政院版本，沒有付委審查，只有看到趙跟小英站在一起，為何要跟手牽手？若有講錯，願意跟趙正宇道歉。

陳學聖發現對手陣營要求里長，發送選舉公報及投票通知時夾帶選舉傳單，鄰長不願意與里長爆發口角，他說於政見發表會後，將到八德分局報案，而桃園市選委會也將介入調查。

(中時 )