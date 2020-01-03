國泰建設（2501）旗下國泰飯店觀光事業攜手日本橫濱八景島水族館，於桃園青埔打造海洋觀光主題的「COZZi和逸」桃園青埔館，將於今年夏季開幕。國泰飯店近期開始招募人才，釋出6大類近200名職缺，預計2月12日將舉辦「邀的就是你」人力招募會。

國泰飯店觀光事業2013年成立，擁有自創品牌「COZZi和逸」台北民生、台北忠孝、台南西門、高雄中山等4據點，2014年推出第2個自創品牌「MADISON慕軒」，去年3月委由萬豪集團直營的「台北國泰萬怡酒店」開幕迎賓，成為第6處據點。

而預計今年夏季開幕的「COZZi和逸」桃園青埔館，為國泰投資經營的第7家飯店，為該品牌首家國際觀光旅館，同時也是全國首家攜手日本橫濱八景島水族館，共同打造以海洋為主題的國際級飯店。

「COZZi和逸」桃園青埔館基地面積約6800坪，設有218間海洋主題客房，以及全日餐廳、中餐廳、多功能宴會廳、會議廳、主題酒吧、休閒中心等設施。未來將結合八景島水族館推出夜宿體驗，盼提供旅客奧秘、浪漫、冒險、熱情及藝術的旅宿體驗。

「COZZi和逸」桃園青埔館位於桃園高鐵青埔特區，位據空港、高鐵與機場捷運3大交通樞紐優勢，且與Outlet、影城共構。近期已開始積極招募人才，釋出客房、餐飲、休閒服務等6大類，共近200名職缺。

國泰飯店觀光事業人才事業總監朱淑宜表示，集團以人才發展及培育為重要使命，提供多元的輪調機會、營運菁英專案及實習生回任獎勵，並舉辦最佳員工選拔、創意提案，盼充分激發員工潛能及創意、一展專長，鼓勵員工多面向發展。

朱淑宜指出，培養產業人才也是重要目標，如職訓合一及未來領袖計畫，透過遴選考核取得培訓資格，養成專業幹部。同時，也與台師大、高科大等大專院校進行產學合作，盼讓學生畢業後即具備飯店人主要職能，縮短個人職涯摸索歷程，提早找到自身定位。

(時報資訊)