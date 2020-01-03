金門國家公園管理處長曾偉宏（右）於今（3）日下午，野放紅隼重返大自然。（李金生攝）

紅隼一溜煙沖上天際，消失在農田旁草原一帶。（李金生攝）

1隻珍貴稀有2級保育類猛禽-紅隼在金門瓊林出海口農田掛網，還好被資深鳥友許進西發現解救，〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉悉心照料後恢復活力，金門國家公園管理處今（3）日下午野放重返大自然。

這隻險些無法度過「年關」的猛禽，是在去年12月31日上午，在瓊林出海口旁附近農田掛網，金門縣野鳥學會資深鳥友許進西發現，趕緊幫牠脫困送往野保協會，健檢確認沒有明顯外傷，但體態輕微偏瘦，初期有不願進食狀況，但在保育人員耐心餵食照養1天後，很快自行進食，看起來也精神許多

金門國家公園管理處與保育人員評估健康後，認飛行能力已達野放標準，處長曾偉宏今天下午率同副處長蘇承基及保育課長黃子娟，偕野保協會選定原發現地點旁農田，順利成功野放。

金管處指出，紅隼主要活動於草原、河口、草澤、農耕地等環境，常於空中懸停搜尋獵捕小型鳥類、鼠類及昆蟲為食。根據中華鳥會2017年《台灣鳥類名錄》，紅隼為金門的不普遍冬候鳥，而根據eBird 資料庫歷年的資料統計，每年7月至隔年4月已有觀察紀錄，顯示原在金門度冬的紅隼族群愈來愈穩定。

該處為讓受傷個體有機會重返大自然，同時了解金門地區鳥類的威脅因子，自2019年起委託〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉辦理鳥類救傷工作。去年鳥類救傷案例數達220例，其中以落巢60例、車禍45例的救傷量最多，分別占25％和19％的比例。另有7例遭遊蕩動物（犬貓）的攻擊。調查發現鳥網和魚網、黏鼠板，也是嚴重危害鳥類生命的威脅之一。

(中時 )