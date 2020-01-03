靈鷲山開山住持心道法師說：「愛地球，是我們生命共同的方向，也是生命覺醒以後的出發。喚醒愛地球、愛和平的認識與行動，培育愛與和平的傳教士，這就是我們要籌建生命和平大學的原因。」

美國時代雜誌公布2019年度封面人物，瑞典環保女孩桑柏格（Greta Thunberg），以平凡少女之姿，勇敢站出來跟世界當權者對話，要求當權者停止對地球生態的破壞，成功凝聚全球聲量。心道法師長期關注全球環保議題並展開行動，創建生命和平大學，號召青年學子投入愛地球行列，以緬甸仰光生命和平大學冬季實驗學校為生命和平大願的前哨站。

靈鷲山2020緬甸仰光生命和平大學冬季實驗學校1月8日開學，承襲2019年求創新、蛻變的精神，更被賦予展望未來，實踐生命和平大願的使命，2020年，來自全球8個國家、11所大學、70多位師生齊聚一堂、以「療癒地球－生態與科技的轉換行動」為主題，透過科技的轉換力量，群策群力，幫助生態恢復健康。

另一個讓人振奮的消息，靈鷲山不久前已獲得緬甸政府佛教大學執照，將以佛教慈悲精神展開生命和平大願的起點，來自全球的專家學者將共同研究討論如何做生態環保的事，培育愛護地球的全球菁英。生命和平大學冬季實驗學校開課也得到緬甸仰光大學、巴利大學的高度重視，校方派出優秀師生參與，讓靈鷲山的努力更具在地性的實驗意義與價值。

2019年12月，根據國際特赦組織針對1萬名來自22個國家，年齡介於18~25歲、Z世代的青年調查發現，每10個年輕人就有4人將氣候變遷視為全球面對最嚴重的問題之一，心道法師愛地球的生命和平大願，正是目前青年世代高度關注的議題。

心道法師關注環保議題由來已久，1999年第3屆CPWR(世界宗教大會)提出重視宇宙環保，不過度索取地球資源的主張；2004年第4屆宗教會議強調從宗教宇宙與生態觀，尋找世界相互依存的神聖根源；2009年第5屆CPWR會議，呼籲地球和諧除了要有環保政策，也要終止人心的貪婪；2015年第6屆CPWR會議提出禪修轉化人心，生命和平創造多元共生主張；2018年第7屆CPWR倡議全球生態倫理，提出緬甸生命和平大學計畫；2019年舉辦生命和平大學第一屆緬甸仰光實驗冬季學校。

2019年第一屆緬甸仰光生命和平大學冬季實驗學校學生，來自台灣的Joseph認為，冬季實驗學校課程跟一般課程最大的不同是，喚醒跟培養靈性，唯有喚醒靈性覺知，人們才會改變自己的思想、行為，「學校可以提供專業的知識，但沒辦法告訴你，該怎麼應用這些專業知識面對生命、面對未來的一切。」他認為，這就是一種生活方式，用什麼樣的思想去生活，就會改變周遭的生態。

有別於第一屆課程以凝聚愛地球共識為出發點，第二屆課程要「開始做！」課程內容更聚焦在執行面與應用面，以跨學科的小組討論的方式進行，學生們彼此腦力激盪，做到跨領域的知識交流，討論方向包括：如何將生態學理論轉化為可應用的藝術，建構可執行的策略、以及透過社會心理方面溝通的過程，找出人們參與變革的動機，並實地走訪當地環境，讓學生親身體會大自然與人之間的連結。

(中時 )