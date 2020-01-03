前蔡英文陣營發言人林靜儀接受《德國之聲》專訪，對於兩岸議題方面，林靜儀先是大聲疾呼要獨立，但被記者逼問要怎麼獨立，只見林靜儀回應「台灣現在已經是獨立自主的國家…」。對照這兩天國軍黑鷹直升機在新北山區墜毀多位將官殉職，韓粉憤怒表示，「民進黨對得起殉職將士嗎！」。

林靜儀昨(2日)接受德媒《德國之聲》專訪，對於兩岸議題方面，林靜儀先是大聲疾呼要獨立，但被記者逼問，「民進黨黨綱說要正名制憲建立台灣共和國，民進黨要怎麼獨立？民進黨初衷改變了嗎？」只見林靜儀回應完全牛頭不見馬尾，沒有我們沒變，因為台灣現在已經是獨立自主的國家…」。

德國記者犀利追問，「不一樣，現在是中華民國，不是台灣共和國」。林卻說：「因為沒辦法這樣做啊。」，德國記者質疑「民進黨是國會最大黨了，還說沒有辦法？」。林靜儀卻大言不慚說：「若我們超過2/3會做啦，應該。」德國記者驚訝：「所以妳意思是下屆你們 (民進黨 )選贏就會做囉？」，林靜儀卻開始跳針表態：其實我們做很多了…(略)，像是省議會預算歸零、然後把五權變回三權…」。

德國記者不願聽她廢話：「妳扯這些我們不在乎，所以民進黨到底要不要弄台灣共和國？」，林靜儀竟表示：「沒有啦！現在就是中華民國，要改名要從長計議…」。

對照同一天，國軍將士搭乘軍機不幸墜毀在新北烏來山區，舉國哀戚之際，民進黨蔡英文陣營發言人出言狂妄，令人遺憾。

相關資訊經轉貼至韓粉社團「謝龍介之友會」，韓粉群情激憤，反問林靜儀，「支持『台獨』算不算叛國？」、「民進黨對得起殉職將士嗎？」、「有誰會支持統一、這是不可能的、韓粉們支持韓國瑜當總統、也不可能支持一國兩制！」、「支持台獨就不叛國？」、「這是反滲透法第一招嗎？」、「公然發表違憲言論，檢調都不管嗎？」。

(中時電子報)