許光漢和連晨翔劇中有一段藍色之戀。中視提供

中視、衛視中文台《想見你》本週日首播將進入男主角李子維視角的故事解密，並在播出第8集前將會上演序曲「藍色初戀」，許光漢與連晨翔破天荒合作詮釋純愛男男戀，兩人還將挑戰首次螢幕男男初吻，連晨翔以「超瘋狂」來形容。

拍攝這場戲之前，兩人都有點害羞，還互說「不好意思」，連晨翔一句：「擦好護唇膏了。」讓許光漢笑到不知如何接話，正式開拍時，許光漢得突襲式的霸吻連晨翔，當臉一靠近時，先撞在一起的竟是高挺的鼻子。

許光漢透露，這場親吻戲讓他印象深刻，「為了角度，來回拍了蠻多次」，連晨翔說：「這種經驗也不是日常生活中可以取得，所以演出的當下真的要放很空，不要想太多，因為我覺得越是刻意想要演的像反而會很不自然，所以當導演喊開機的那一刻我就是放空放鬆，但一喊卡的時候真的是笑出來。」

這場「藍色初戀」是第8集的序曲，描寫許光漢飾演《想見你》劇中王詮勝高中時期的初戀，發現喜歡上是一位帥氣的「他」，當初主創團隊透過純音樂無台詞影像呈現這段純愛，並以文字「希望有一天，這個世界會變得不一樣，不管我喜歡誰，都不再奇怪」。連晨翔客串演出與許光漢演出高中男生純愛故事。

兩人雖然是第一次合作卻有著絕佳默契，許光漢稱讚「晨翔人非常NICE，很好相處！」許光漢雖然對於演出類似同志題材不是第一次，但他透露和以前揣摩角色的角度不一樣，「其實我詮釋得比較不是同性戀，比較偏是他把自己當女生」，所以許光漢特別著重角色細節肢體語言，從過去看過的電影中吸取養份，內化在高中時期的王詮勝裡。

連晨翔說，「我身邊雖然也是很多同志朋友，但是畢竟這經驗不是出於自身，所以要憑空去揣摩，也偷偷觀察自己身邊的同志朋友，我發現他們都是心思與情緒很細膩的」。他這次演出還有另一個大挑戰，那就是「沒有台詞」，「對我來說是一個跟以往不同且特別的演出經驗，當然少了台詞的幫忙，要靠眼神和肢體的表演，難度比較高。」

他詮釋得很自然，這讓他覺得成就感更高，「我覺得這是一部質感非常好的劇，題材也很特別，能夠參與覺得是一個很有趣的經驗，也是我的榮幸」。劇中連晨翔穿上高中制服，帥氣又帶點冷峻的眼神整個魅力爆表，導演還安排一場籃球戲滿足迷妹們，只是一個簡單的帶球上籃動作，帥勁百分百。

連晨翔也是《想見你》的忠實觀眾，被問到如果跟劇中主角一樣可以穿越時空，他最想做什麼？連晨翔說：「我很想回到高中時期，我真的很喜歡我的高中生活，那時很單純，一點點小事都會覺得好開心，然後還有我最喜歡的高中老師們，當學生的時候總是希望快點長大，但是真的長大後發現，以前單純的快樂其實真的是怎樣都回不去的」，他還童心未泯說「哆啦A夢的任意門可以被發明出來嗎？」

《想見你》每週日晚間10點中視頻道，每週六晚間10點衛視中文台播出，也可鎖定《想見你》Facebook官方粉絲專頁、Instagram專頁。

(中時 )