黑鷹直升機昨發生墜毀，參謀總長沈一鳴不幸罹難，昔日傳令兵、現基隆市府科長李上泰回憶沈待兵如子，還會與小兵共食、抓蚊子，沒有絲毫官架子，部屬犯錯只要看到他眉頭一皺，大家都會自責不已，得知他殞落的消息，感嘆希望這是假新聞。

沈一鳴昨傳出確定罹難消息後，市府教育處體育保健科長李上泰在臉書回憶10年前當兵時與沈合影照片，緬懷昔日長官。李上泰說，當時他只是國防部的一名傳令兵，雖然沈一鳴貴為國防部長辦公室的少將主任，驚訝他為人親切、斯文有禮，

李上泰回憶，軍中通常校級以上軍官不會理會小兵，但沈一鳴勤儉樸實，沒有任何一點官架子，留守時他看到蚊子很多，小兵輪流拿電蚊拍電蚊子，自己也跟著一起抓，而且飲食也很簡單，阿兵哥吃什麼，他就吃什麼，不會有特別的要求。

李上泰說，沈一鳴不會動怒，只要他眉頭一皺，大家就會為出的包自責不已，眾多將星中，他們這些小兵對沈都是由衷的信服、感佩與尊敬，視他為偶像，退伍後，透過新聞看到他高升的新聞，都會很驕傲的跟朋友說，「他是我當兵的長官」。

李上泰想起記得快要退伍時，沈仍不忘為國舉才，「退伍想幹嘛呀？師大畢業不當老師，也可來從軍呀。」還說，「要不要我幫你引薦一下」低沉嗓音嗓引仍言猶在耳，對於沈一鳴的殞落，只希望是條假新聞，感謝昔日老長官，願他一路好走。

(中時 )