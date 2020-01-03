金友莊與已故藝人高凌風結婚17年，不過兩人在2011年宣布離婚，主因據悉是與高凌風生病有關，不過近日她上節目談及兩人婚姻時，表示高凌風只願意相信外人而不願相信老婆，才是兩人離婚的導火線。

金友莊日前上節目《小明星大跟班》，談到過去與高凌風的17年婚姻，提到高凌風婚前就很愛投資，婚後即便經濟狀況不佳，仍改變不了投資的習慣，生性保守的她，認為投資房地產是最保險的選擇，但高凌風卻不這麼認為，因為到大陸發展認識很多人，加上耳根子軟過於相信別人，因此幾乎不把金友莊的話放在心上，雖然為此曾告誡高凌風：「一件很賺錢的事業，你會告訴你的親兄弟嗎」，但始終防不了社會上的險惡人心，導致高凌風600萬人民幣全被騙光。

金友莊上節目《小明星大跟班》。（影片／YOUTUBE)

至於外界傳出因為高凌風生病才離婚，她則澄清兩人離婚時，是高凌風最有錢、身體最好的時候，當時因為經濟上的觀念出現分歧，才會導致兩人漸行漸遠，最後甚至行同陌路，才決議分開才是對彼此最好的選擇。

(中時電子報)