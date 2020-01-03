「寒士吃飽30尾牙」將在半個月後登場，但認桌還差2成。(蔡依珍攝)

「寒士吃飽30尾牙」將在半個月後登場，但認桌還差2成，桃園國小學童也募集發票、並帶來親手繪製紅包袋獻上祝福。(蔡依珍攝)

一年一度的「寒士吃飽30尾牙」即將在半個月後登場，但認桌還差2成，志工們憂心忡忡，長期支持創世的國巨洋傘公司董事長李銘智3日拋磚引玉、認助20個應急紅包，桃園國小學童也募集發票、並帶來親手繪製紅包袋獻上祝福，呼籲各界伸出援手，聚沙成塔，幫助弱勢享有一頓團圓暖食。

創世桃園院院長陳舒婷表示，由創世、華山、人安基金會策略聯盟舉辦的「寒士吃飽30尾牙」邁入第30屆，今年將於1月19日在小檜溪公園登場，除了邀請寒士、街友、獨居長輩、單親媽媽等，今年更增加清寒學子參與，桌數也從去年200桌、增加到210桌，但經濟因素、加上今年過年提早，認桌情況較往年艱辛，眼見尾牙宴即將登場，仍有2成尚待努力，呼籲各界共襄善舉，認助應急紅包500元、認桌5000元，祝福弱勢朋友、幫助他們過好年。

與創世結緣近20年的國巨洋傘公司董事長李銘智，連年提供洋傘給創世義賣、也鼓勵員工捐發票，獲悉募款不順遂，主動掏出1萬元認助20個紅包，雙十象徵「十全十美」，盼寒士尾牙順利圓滿。

「自己對發票是想要的、捐發票給創世是需要的！」李銘智也分享，義子耳濡目染下4歲就開始募集發票，如今已上國中仍不間斷，默默行善的舉動讓師長也公開表揚，他提到前年全台募集到6438多萬張發票、對中8466萬餘元、平均每張1.31元，去年1月至11月有4367萬張發票、對中4693萬餘元、平均每張1.07元，強調中獎率高，植物人整天躺著、所需費用很高，政府補助不足夠，需要外界一起幫忙細水長流地照顧。

桃園國小校長吳雅芬則率領桃園國小自治市團隊及幼童軍，帶來親手繪製的紅包袋，強調年節將近，大家紛紛開始清掃家園、訂購年夜飯，但社會不同角落的一群人不但沒有新衣更換、甚至下一餐在哪都是問題，向學童喊話要學習付出，就算沒錢可以用愛感動別人，像是親手繪製的紅包袋就是一個好的禮物，不只自己過得好、大家要共好，從小培養做愛心。

(中時 )