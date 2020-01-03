HBO的前負責人，曾創造神劇「冰與火之歌」的普萊普勒(Richard Plepler)將與Apple TV+ 正式合作，並與蘋果的娛樂流媒體部門簽署了為期五年的製作協議。蘋果與普萊普勒成立的製作公司Eden Productions之間的協議涵蓋了劇集、劇情片和紀錄片。

普萊普勒在一份聲明中說：「與Zack、Jamie(指Jamie Erlicht 與 Zack Van Amburg，蘋果的節目部門負責人)和蘋果傑出的團隊一起工作，我感到很高興，他們從一開始就深深支持我對Eden的願景。」 「我最欣賞Zack和Jamie製作的節目『王冠(The Crown)』和『絕命毒師(Breaking Bad)』。蘋果是世界上最具創造力的公司之一，是我的新製作公司和下一章的完美家園。」

他的精品製作公司將只專注於一些備受矚目的計劃。 正如《綜藝》雜誌（Variety） 在11月報導的那樣，據說普萊普勒正在紐約組建一個小型精英團隊，以建立製作公司。他在與蘋果時，雙方的談判長達數月之久。

普萊普勒在其母公司華納媒體（Warner Media）進行整頓之後，結束了他在HBO長達28年的任期，他在去年2月辭去HBO董事長兼執行長。Apple TV+則於去年11月上線。

(中時電子報)