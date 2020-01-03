在最新出爐的一份智慧型手機選中，針對過去10年最好的5款智慧型手機，由宏達電(2498)經典手機HTC One M8奪下第一名，第二名則為三星的Galaxy S7 Edge，至於蘋果iPhone，則是以iPhone 4拿下第四名。

根據外國媒體「Tech Radar」評選過去10年最好的五款智慧手機，從第1名到第5名依序為宏達電HTC One M8、三星Galaxy S7 Edge、羅托羅拉Moto G、蘋果iPhone 4，以及大陸品牌OnePlus 3。

本次拿下第一名的HTC One M8是宏達電在2014年推出的旗艦機，本次受到評選青睞的主要原因，當時以獨特少見的全金屬機殼，加上在相機功能上打出雙鏡頭，還有高畫素螢幕，以及BoomSound揚聲器，當時確實在市場掀起銷售熱潮，也一度帶動宏達電智慧型手機在全球的銷售表現。

宏達電曾打造出世界第一款Android手機，憑藉其智慧型手機的市佔率，也帶動股價衝上台股股王1300元，只是後來全球智慧機競爭加劇，三星、大陸品牌的快速崛起，嚴重瓜分市佔率，加上後期旗艦機市場快速萎縮，更是嚴重衝擊營運，Google也在2017年斥資11億美元收購宏達電Pixel事業群，目前宏達電在智慧型手機業務的發展急速瘦身，把大部分重要擺在VR/AR領域，全力靜待下一個翻轉的契機。

本次第二名為三星Galaxy S7 Edge，主因是為其曲面螢幕技術深受好評。

至於蘋果iPhone，則是以iPhone 4拿下第四名，獲評原因為其首度讓iPhone的外殼由塑膠材質走向金屬質感，為蘋果iPhone一個重要的轉變。

(時報資訊)