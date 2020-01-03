捷流閥業(4580)將於1月6日以每股78元掛牌上櫃，該公司2019年受惠美國、大陸石化產業以及大陸航運業領域客戶訂單暢旺，前3季每股盈餘為6.18元，表現亮麗。目前在手訂單達10億元，訂單能見度5個月，2020年展望將優於去年。

捷流閥業上櫃承銷案以競價拍賣進行，競拍得標加權平均價格95.51元，此外公開申購價訂為78元，總計吸引超過27萬人參與申購，申購過程中凍結逾210億元資金，中籤率僅0.37％，顯示市場反應熱烈，依1月2日興櫃收盤參考價格115.99元來看，價差高達37.99元。

捷流閥業掌握閥門產品完整研發設計、具備良好量產能力及高良率產品品質，在閥門產品的強度、精密度(內部/外部洩漏率)、流量特性皆可滿足不同產業領域、流體性質與製程設計提供高客製化技術支援服務。目前獲得美國石油協會產品認證及防火認證、以及美國、大陸、法國、挪威及英國等國家驗船協會認證，並打入石化業及船舶客戶，主要客戶涵蓋台塑集團、長春集團、中國石油化工等，隨著能源與石油產業的資本支出持續投入，再加上石化產業定期閥門產品的更換需求，石化業營收比重去度達4成，今年預期將維持去年水準，航運業則在安裝脫硫油、壓艙水處理系統設備需求下，營收比重有機會高於去年的1成。

該公司2019年前3季合併營收達17.79億元，創公司歷史同期新高，每股盈餘為6.18元。而TrendForce集邦科技報告指出，預估2022年全球智慧製造的市場規模將會逼近3,700億美元，2019年至2022年年複合成長率達10.7％，捷流閥業的智能化產品，如蝶閥、球塞閥、控制閥等可搭配高階伺服驅動控制及通訊介面達到客戶需求，今年接單狀況及營運表現可期。

(時報資訊)