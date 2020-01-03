《證交所》2019年上市公司庫藏股執行率100％達28件 15:402020/01/03 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所表示，2019年全年上市公司執行買回庫藏股計有38家公司、47件申請，已期限屆滿或執行完畢或終止執行件數計有42件，其中，買回庫藏股執行率達100％計有28件，買回庫藏股執行率低於50％有4件。 證交所指出，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形。 (時報資訊) #公司 #執行 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中果菜公司新任董事長 由前市議員莊乃慧接任 18:022019/12/31 生活 北市精品店遭擲信號彈 竹聯幫經紀公司尋仇 11:402020/01/02 社會 櫃買中心修訂上櫃公司董事會相關要點 17:572020/01/02 財經 資本市場雙語化 四階段推動公司英文重訊 18:592020/01/02 財經 北美能源業者 今年到期債務超過400億美元 22:202020/01/02 財經 美股攜程網易 傳赴港二次上市 04:092020/01/03 全球財經 深交所：賈躍亭終身不可任上市公司高層 04:092020/01/03 全球財經 上市公司前十大股東 免費教你選績優股 1／16登場 04:102020/01/03 企業經營 《證交所》證交所四階段推動英文重大訊息，2024年須全數發布 08:012020/01/03 財經 《金融股》元大金控連5度入選台灣永續指數成分股 12:332020/01/03 財經 財經熱門新聞 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 財經 三星搶發3奈米贏了？ 這資料一曝光...台積電竊笑 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 美伊衝突擴大！ 美期指挫逾350點 白宮發布緊急安全警告 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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