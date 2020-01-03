台灣證券交易所表示，2019年全年上市公司執行買回庫藏股計有38家公司、47件申請，已期限屆滿或執行完畢或終止執行件數計有42件，其中，買回庫藏股執行率達100％計有28件，買回庫藏股執行率低於50％有4件。

證交所指出，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形。

(時報資訊)