民進黨立委林靜儀接受《德國之聲》專訪，訪談標題為「支持統一就是叛國」，林隨即請辭蔡英文總統競選辦公室發言人。對此，國民黨副秘書長蔡正元下午在臉書貼文表示，軍喪期間發表這種政治鬥爭的言論，只有辭發言人，就算「查水表」已結案了嗎？

蔡正元說，在軍喪期間，蔡英文的發言人林靜儀還發布她接受德國之聲，全程用中國話問答的訪問，林靜儀宣稱，主張統一的人就是叛國。蔡質疑，林靜儀雖然詭辯說德國之聲下標題不正確，引起誤會，她辭去發言人，但是觀看全程錄影，林靜儀的確是這麼說。

蔡正元指出，林靜儀仍是民進黨不分區立委，在軍喪期間發表這種政治鬥爭的言論，只有辭發言人，就算「查水表」已結案了嗎？

蔡正元受訪時解釋，通常接受媒體專訪，受訪者可以和媒體溝通發布時間，重批林靜儀身為發言人很失職，言論很不妥，在軍喪期間進行政治鬥爭，「要辭就直接請辭不分區立委，或者民進黨也該開除她的黨籍」，反觀小老百姓發表針砭政府的言論就被查水表，林靜儀是否該被查水表？

不到半小時，這篇貼文便吸引近600人關注，有網友留言批評「民進黨打著反中大旗騙選票，如真反中就應回到三不政策，不接觸、不談判、不妥協，才能真正的反滲透，取消兩岸航運、取消兩岸經貿往來、取消兩岸通婚！如這些都做不到，何以反中」，也有網友砲轟「台獨是違憲言論」。

(中時 )