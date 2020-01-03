綠舞5.25公頃，有台版「兼六園」美譽。（圖／綠舞提供）

綠舞的浴衣體驗，大小女生都喜歡。（圖／綠舞提供）

四維航運創辦人藍俊德斥資30餘億元打造的宜蘭綠舞國際觀光飯店，是國內唯一日式庭園飯店，該飯店2017年8月試營運期間，就由藍俊德的次女藍心瑩擔任執行長，四維航運3日公告綠舞董事長陳木川辭職退休，本月8日將召開董事會推選董事長，公司已內定由藍心瑩升任董事長，而藍心瑩為了逼自己加倍努力，將今年業績成長目標訂為八成。

藍心瑩是台灣大學日文系畢業，美國伊利諾大學香檳分校商學學士，今年6月將完成台大EMBA管理研究所國企組課程。蘭心瑩曾任四維航運財務部投資事業處經理，去年4到7月，曾因在經營管理上與父親藍俊德意見相左，離開綠舞三個月，結果業績明顯下降，8月班師回朝，做出全年業績成長兩成的好成績。

綠舞為團體旅客新推出「密室逃脫」闖關遊戲。（圖／綠舞提供）

綠舞新春期間推出龍郡太鼓、日本舞、三太子、舞獅、阿凡達魔術、財神等應景表演。（圖／綠舞提供）

為了激勵自己加倍努力，綠舞去年營業額1.1億元，藍心瑩今年將目標拉高為2億元。為了爭取更多外籍旅客，綠舞與Agoda、Booking.com、Expedia等國際訂房網站都有合作。

蘭心瑩非常用心經營綠舞，忍者體驗、抹茶體驗、浴衣體驗都是飯店內經典的活動，為了拓展客層，讓賓客們不僅心靈能放鬆，還能擁有味覺上的享受，也從台北醫學院請來「全台灣」最會打養生果汁的男人─韓柏檉教授，開課舉辦排毒養生的「心生活哲學」。

今年飯店為團體旅客推出「密室逃脫」活動，利用飯店內廣大的園區與設施，設立多個關卡，比賽看哪一組人最早完成通關遊戲。

綠舞佔地5.25公頃，有台版「兼六園」美譽，擁有美麗且具有特色的日式主題遊樂園，園區也對外營業，遊客可以買票入園，或是進入飯店用餐就可免費入園，飯店共有95間景觀客房，10間Villa。四維航目前持股52.56％。

綠舞這個寒假即日起至2020年3月31日，推出「親子饗樂趣，一泊二食」寒假住房專案，雙人客房最低7,390元、四人客房最低11,490元，最低下殺46折起！搭配秋冬遊補助再折抵1,000元，平均每人2,873元起，入住房客除享有豐盛早餐外，午餐或晚餐可依旅客需求二擇一，任選蝶舞咖啡廳或舞饌日式料理（價值980元＋10％／份）。

寒假期間住宿期間除可以於風呂浴場、休憩中心消磨閑適時光，還能暢遊日式主題園區、免費使用室內兒童樂園騎士堡乙次（價值NT$350）、文創小舖DIY等多重好康活動，過年期間年初一至初三特別邀請龍郡太鼓、日本舞、三太子、舞獅、阿凡達魔術、財神等滿滿年味應景表演，讓大小朋友共渡歡樂新春假期！

綠舞目前散客占六成，團客佔四成，整體旅客當中外籍旅客約占一成，其中以香港、澳門旅客居多，也有一住五天四夜的。

(工商 )