林良齊／台北報導

勞動部即日起啟動「春安檢查」！勞動部職安署針對大型公共工程、石化工廠、大樓外牆清洗等高風險工作場所涉及公眾安全，或在春節前夕業務異常忙碌的交通運輸業、零售量販店、儲配運輸物流業等事業單位，至少實施勞動檢查3300家次。

去年春安檢查共實施5976家次，其中因違反相關辦法遭處罰達664件、3742萬元。職安署職業安全組組長李文進指出，許多事業單位往往在春節前趕工、超時工作，如近年來許多職災死亡都在春節前後發生，如去年就有17件職災死亡在春節前後發生。

李文進表示，去年針對國道客運業實施勞動條件檢查，今年則擴及至所有的交通運輸業，包括台鐵、高鐵、航空等。李文進提醒，事業單位最常忽略遭開罰的為職安法26條的危害告知、27條的承攬管理等；而勞基法則是工時、休假、例假、加班費等。

但李文進也說，目前春安檢查仍未針對外送平台業者，預計待2月職業設施安全規則修正通過後，3月針對外送平台實施專案檢查。

今年春安檢查針對「高職災及高危險廠場」、「危險性工作場所」、「石化及化學工廠」、「重大營造工程」、「局限空間作業」及「大樓外牆清洗、招牌吊掛及屋頂修繕等臨時性作業」實施職業安全衛生檢查；而「交通運輸業」、「零售量販店」、「餐飲業」及「儲配運輸物流業」等實施勞動條件檢查。

(中時 )