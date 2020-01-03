雖然外傳有其他球隊想爭取富邦悍將洋投羅力，不過3日領隊蔡承儒表示，目前與羅力談約進度順利，非常非常樂觀留下他，近期若有好消息會盡快公布。若成功留下羅力，今年將與索沙組成「雙巨投」，其他球隊要突破壓制將有難度。

今年除了各隊教練團流動多之外，洋投除了索沙幾乎沒有確定簽約消息，進度比往年慢上許多，因此外傳有其他球隊想要競爭羅力，不過悍將極力留人，蔡承儒表示，「目前羅力有大機會留下，有表達與悍將有多年感情，自己也希望留下。」

而索沙則是確定回歸，蔡承儒談到，雖然目前索沙的月薪不會公布，不過透露比去年高上不少，「去年索沙是把中職當跳板，希望有好表現才能回到韓職，因此比較不要求薪水。而今年索沙希望能在台灣留久一點，我們開的薪水比較高，而索沙也很喜歡台灣，有其他國外球隊也在競爭他，不過他有說如果價錢一樣會選擇中職。」

此外蔡承儒透露，除了羅力與索沙之外，去年的洋投伍鐸、包林傑也會回鍋，接下來春訓調整會決定開季的3名洋投名單。此外還計畫再找外籍打擊教練、外籍投手教練各一名，目前都有人選在接洽中。

(中時 )