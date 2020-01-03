熱火球星吉米巴特勒(Jimmy Butler)同意提前與喬丹品牌(Jordan Brand)結束合作關係，包括球衣與球鞋的代言，雙方原本的合約持續到9月30日。目前尚不清楚分開原因，不過其他品牌很快就會過來爭搶巴特勒。

巴特勒生涯前6季效力芝加哥公牛，起初跟Adidas簽約，中途轉投喬丹。雖然麥可喬丹是黃蜂隊老闆，但他永遠是公牛隊的代表人物，巴特勒也成為網路社群最多人追隨的芝加哥運動員之一。現在巴特勒成為「自由球員」，外界推估他可能返回Adidas或選擇Puma、New Balance。

ESPN報導巴特勒的前隊友韋德(Dwyane Wade)正在大陸擴張市場，韋德離開喬丹品牌之後自立門戶，找上大陸李寧合作創立子品牌「韋德之道」。勇士隊羅素(D'Angelo Russell)被延攬入韋德之道，所以韋德也有可能簽下巴特勒。

(中時電子報)