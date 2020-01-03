路透報導，政策消息人士表示，中國計劃將2020年通膨目標維持在3％左右，與2019年持平，暗示在政府聚焦於支撐放緩中的經濟之際，官員對於食品價格帶動的物價漲勢不是太擔心。

中國11月居民消費價格指數（CPI）升幅創近八年新高，預料未來幾個月還將進一步上漲，投資人目前正密切關注這是否會促使決策官員調高年度通膨目標。由於豬肉價格年比翻倍，中國11月CPI年比上漲4.5％，為近八年新高；不過工業生產者出廠價格指數（PPI）連續五個月負增長。

11月不包括食品和能源的核心CPI年比上漲1.4％，低於前月的上漲1.5％。1～11月平均，CPI比去年同期上漲2.8％；2019年的CPI漲幅目標則為3％左右。

根據三名知悉會議結論的消息人士指出，上月參加中央經濟工作會議的高階官員已同意這一年度通膨目標，將在3月初全國人民代表大會上公佈。一名政策消息人士指出，目標仍將設定在3％左右。不排除未來幾個月通膨率突破5％的可能性，但估計不會持久。

一些分析師預計，政府將上調年度CPI漲幅目標至3.5％，為貨幣政策寬鬆措施創造更多空間。

但政策消息人士表示，政府認為隨著加大力度為豬肉價格漲勢降溫，物價漲勢可能在下半年放緩。另一位消息人士表示，目前，CPI的上漲主要是由於豬肉價格，這是一種結構性、而非廣泛的價格上漲。豬肉價格可能在2020下半年開始下跌。

但了解政策的內部人士稱，政府2020年可能仍面臨將通膨率控制在3％以下的艱鉅任務。

消息人士稱，在擔憂債務和房地產泡沫風險的背景下，通膨率上升可能強化政府對放鬆貨幣政策的謹慎態度，但政府的促增長立場仍未改變。他們說，預計中國決策層將公佈更多經濟扶持措施，包括增加基礎設施項目支出、降低銀行存准率和貸款利率以支持經濟。

中國人民銀行元旦宣布下調銀行存准率以支撐經濟增長。這是人行自2018年初以來第八次下調存准率。了解政策的消息人士告訴路透，中國政府計劃將2020年經濟增長目標設定在6％左右，依靠增加基礎設施支出來刺激經濟增長。

(工商 )