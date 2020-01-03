國家住都中心表示，林口社宅第二波的3、4房型第二波已經公開招租，共有769件，預計1月6日起通知審查結果，14日公開抽籤，抽出選屋序號後，後續將依序號進行看屋選屋作業。

住都中心指出，第二波公開招租，經審核財稅、戶籍等資料結果，符合資格共769件，國家住都中心預計本月6日起通知審查結果，審查結果將於6日中午12時，以電話簡訊及電子郵件通知申請人，申請人也可至國家住都中心招租網頁輸入國民身分證字號查詢審查結果。

預訂於14日上午10時在國家住都中心辦理公開抽籤，申請人可在同14日下午上網查詢自己的抽籤選屋序號

國家住都中心表示，預計2月3日到6日開放申請人現場看屋，2月10日至13日進行選屋，申請人於選屋時，亦可自行決定於3月1日或4月1日入住。看屋期間設置有專人服務引導，歡迎申請人把握時間實地參觀林口社宅環境，為即將入住的新家預做準備。

申請人在完成選屋後，請務必領取繳費單、房屋租賃契約（草案）、公證通知書資料，並依規定期限完成繳費後，進行後續簽約公證點交入住作業。

(工商 )