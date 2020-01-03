小米(Xiaomi)旗下米家網路攝影機驚爆嚴重漏洞，竟然能看到別人家的監視畫面？外媒稍早前報導，一位米家攝影機用戶在嘗試將監視畫面串流到 Google Nest Hub 上觀看時，竟然看見其他人家裡的畫面，畫面中竟然還包含了睡在床上的小嬰孩，驚悚程度令人不寒而慄。先前已與米家對接的 Google Home，已經宣布緊急中止雙方服務對接，嘗試共同尋求解決方案。家中若有小米旗下智慧家電(尤其是網路攝影機產品)的用戶，請務必留意，慎防隱私意外洩漏。

《Android Police》報導， Reddit 用戶 /r/Dio-V 發現，他嘗試將家中的米家攝影機畫面串流到 Google Nest Hub 上觀看時，竟然出現非自己家裏的畫面。所出現的監視器畫面中出現他人家靜止的畫面，其中還包含了小嬰兒睡在嬰兒床上的畫面。試想，如果這受害者就是你，那是多麼令人驚恐。這個案例顯示出米家網路攝影機，或這是 Google Home 與米家 App 串聯過程中，出現不夠安全的網路設定，包含了隱而未現的嚴重漏洞。對此，Google 方面已經意識到問題嚴重，指出將與小米一同來解決問題，並且同時中斷小米與 Google 服務相關的連結。

外媒報導，有米家攝影機的用戶在社群上分享，自己家的網路攝影機竟然出現了別人家的畫面。(摘自Android Police)

Google Nest Mini 2019 年底正式在台推出，是第一款在台推出的 Google 智慧音箱產品。根據當時提供的資料，透過 Google Home App，可以跟小米的米家、大同、LG(樂金)等品牌的智慧家電互串，讓你可以用 Google 助理來控制這些品牌的智慧家電。上述的情況，就是 Google Home 與米家智慧家電串接後出現的意外情況。

上述案例之所以值得關注，不外乎這兩項服務都相當受歡迎的緣故。根據小米在 2019 年開發者大會公布的數據，截至 2019 年 6 月 30 日止，小米的 IoT(物聯網)平台已經接入超過 2200 款產品，連接 1.96 億台設備。Google Home 則是 Google 旗下串聯智慧家電的平台，已可與多家智慧家電品牌與服務串接。在售出產品眾多的基礎上，可以推測受到這類資安漏洞影響的很可能不是個例，家中若有使用網路攝影機的用戶，都應該更為留意關於資訊安全與隱私的防護。

(中時電子報)