日產汽車前董事長戈恩在日本被控財務不當行為交保，卻於去年底證實棄保潛逃震驚國際。據報導，戈恩為求官司突破，還真的找過好萊塢電影製片，也找過熟悉日本司法的美國記者。

日產（Nissan）與日本檢察官指控戈恩（Carlos Ghosn）涉及將公司資金轉為私用等數項財務不法行為；但戈恩的友人聲稱，戈恩是因打算深化公司與法國雷諾汽車的聯盟遭日產高層反對，而被羅織罪名。

戈恩於2018年11月19日在日本被捕，遭日本檢方聲請羈押獲准，被押3個多月後交保獲釋，去年4月初再度被捕，法院去年4月25日裁准二度交保，但限制住居、禁止出境、護照必須交由律師保管，旅行超過3天必須獲法院許可。但他卻成功潛逃海外，讓日本司法臉上無光。

● 逃亡充滿好萊塢元素

戈恩的逃亡充滿好萊塢電影元素，諸如搭乘私人飛機、多本護照、傳聞有特工暗助而掌權者否認知情等。他去年12月29日晚間從大阪登上一架商務私人飛機飛抵土耳其伊斯坦堡的阿塔圖克（Ataturk）機場，換乘另一架飛機飛往貝魯特；國際刑警組織則對戈恩發出形同國際通緝令的「紅色通報」。

土耳其媒體報導，土耳其已拘押7人，據信他們分別協助戈恩逃亡，其中4人是私人飛航公司所雇的飛行員、2人是提供地勤服務的雇員、1人是一間私人貨櫃公司的經理。日本檢方則於昨天下午突襲搜索戈恩在東京的住處，離日本軟銀集團（Softbank）創辦人孫正義的住家僅幾戶之遙。

「紐約時報」引述知情人士披露，去年12月的某一天，戈恩在東京近郊的租屋處向知名美國電影製片人賴雪（John Lesher）細述他個人故事的情節，在戈恩眼中，他的遭遇是日方不公平的羈押及他的難辯清白。賴雪是2014年美國奧斯卡金像獎最佳影片「鳥人」（Birdman）的製片之一。

● 盤算拍電影累積輿論籌碼

雖然還不清楚戈恩是何時開始計劃逃亡，但他待在東京的最後幾個月，考慮不再與日本司法系統纏鬥，在此期間，他與少數人見了面，賴雪是其中之一；據說兩人討論時，戈恩在盤算是否拍成電影能讓他獲得更多同情。

戈恩也試圖瞭解其他人如何與日本司法鬥智。他去年7月見了熟悉日本司法運作的美國記者艾德爾斯坦（Jake Adelstein）討論官司前景，這名記者近期才出了一本關於比特幣交易所MtGox前執行長卡伯列（Mark Karpeles）的書。

卡伯列被控虛列數據、盜用款項及背信等罪名，與日本司法體系搏鬥5年多，去年3月被依第一項罪名判刑2年半，但獲緩刑。

艾德爾斯坦事後回憶，當時戈恩鉅細靡遺地詢問官司細節，盼找出兩案相似之處，並試圖瞭解日本檢方的策略，「我告訴他，他們（日本檢方）不在乎正義，只在乎打贏官司；最好的結果是獲得緩刑」，而最壞的結果，是戈恩被困在日本，度過餘生。

● 異地受審 戈恩的最新如意算盤

在逃亡前的最後一段時間，戈恩在東京租屋，家徒四壁，家裡有一具爬樓梯機，此外沒有太多家具。鄰人常看到他在當地一間賣進口貨的超市買雜貨，或在街角一處他最愛的法式咖啡廳吃可頌。他的女兒們常來探視，而父女的出遊也成為日本記者的素材，儘管戈恩他們最遠只能到京都。

多名知情人士透露，戈恩與律師團正考慮提出在黎巴嫩繼續審理官司以取代在日本受審的構想，而黎巴嫩不排除有接受的可能。黎巴嫩高層官員傑薩提（Salim Jreissati）本週告訴當地媒體，他已要求日方把戈恩案移交給黎巴嫩的法院，依國際肅貪相關法律繼續審理。

(中央社)