自美國總統川普掀起中美貿易戰以來，美國高級官員持續對中國發表不友善的言論，稱美、中兩國是「不同文明進行較量」。香港全國政協委員盧業樑2至3日投書香港《文匯報》反批，希望美方在指責中國之前，「評論中國問題，應先學習中國文化。」

文章首先回顧了中美兩國開疆拓土的歷史，指中國起始於以洛陽盆地為中心的中原地區，發展進程中不斷受到東夷、西戎、南蠻、北狄等異族入侵，經戰爭、通商、通婚、文化交流等不同手段，讓外族接受中華文化紛紛自願歸化。但美國白人則是以「西部大開發」之名，行屠殺2600萬印第安人之實，並藉由一連串戰爭取得海外領地。

文章稱，美國副總統彭斯動輒用「壓制」、「挑釁」、「威脅」、「引誘」等字眼，形容中國正常的對外交往和國際合作。實際上，中國從來不虧欠美國什麼，也對美國充滿善意。而美國當中國被列強侵略、慘遭瓜分時，美國沒有缺席：英國在天津取得租界時，美國也分到一塊，懶得用，甚至私下轉讓給英國；八國聯軍侵華，《庚子條約》讓中國被迫付出四億五千萬兩紋銀，美國雖沒有出兵，也拿到總賠款的7.32％；釣魚島本是中國故土，戰後美國卻將釣魚島管理權交給日本。

文章反批，美國主導世界超過半世紀，一直扮演「正義」角色，到處設立基地，控制航海要衝，對異己者發動戰爭，顛覆不同政見者的政權，還拚命對外輸出被認為是普世價值的自由與民主，製造美國文化先進的假象。「人如果不檢討自己，反而諉過他人，這個國家能讓人心服嗎？自己用盡一切邪惡手段卻扮演世界警察，有資格嗎？」

文章認為，西方文化之根在理性思維，是外向型的，只及於事而難達於心；發生問題只在操作上、法例上解決，而較少深入到人心上來，為「種族優越論」、「白人至上主義」提供了內在的精神支撐。中國文化自古推崇「協和萬邦」、「四海之內皆兄弟」的和平思想，不崇尚武力。既沒有壓迫其他民族的野心，也沒有自認為是天下第一的狂心，希望世界可以「和平共存」。

文章最後呼籲，中美兩國局勢此盛彼衰，一邊是彭斯高舉的「美國價值」在事實面前分崩離析，一邊是中華文化支撐著中華民族正迎來從站起來、富起來到強起來的歷史性飛躍。這正是文化的較量。「彭斯之流的美國人，想評論中國的問題，應該先好好學習中國的歷史、文化！」

(中時 )