繼投資辦公室分享平台WeWork慘遭滑鐵盧之後，《紐約時報》報導，軟銀所支持的印度廉價客房新創公司Oyo Rooms，據傳利用不當手段建立事業王國，令人質疑這家公司體質狀況。

根據執行長阿加瓦爾（Ritesh Agarwal），以及現任和離職員工的說法，《紐約時報》報導，Oyo納入無空房旅店的客房來美化其網站上客房清單的數量。

且在這些客房當中，有許多是由無照旅館和賓館所提供。為了規避監管方面的問題，Oyo有時候會招待警察或其他官員免費住宿。此外，根據對旅館業主、員工所做的採訪，以及電郵、訴訟等文件，報導亦指出，Oyo拒絕付清積欠旅館的款項。

阿加瓦爾在2013年才19歲時就創立了Oyo，提供旅客平價乾淨的住宿，被喻為是印度版Airbnb。自此Oyo快速崛起，事業版圖已橫跨逾80個市場，成為印度最具發展前景的新創公司，其身價已經達到100億美元。日本軟銀集團是Oyo的主要投資人，其他金主包括紅杉資本印度（Sequoia Capital India）和Lightspeed印度合夥人公司。

(時報資訊)