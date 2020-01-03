2019年，對華為來說是極其不平凡的一年，預計全年實現銷售收入超過8500億（人民幣，下同），較去年同期增長18％左右。儘管沒有達到年初預期，但公司整體經營穩健，基本承受住了考驗。元旦前一天，華為輪值董事長徐直軍總結了華為一年的成績及接下來的計畫，徐直軍預測，2020年將是華為「艱難的一年」，生存下來是華為的第一優先，華為幹部隊伍要保持10％的淘汰率。

《長江商報》報導，幹部隊伍將保持10％的淘汰率引起市場熱議，對此，華為方面解釋，幹部隊伍要保持10％的淘汰率是正常流程，沒有任何特殊因素或計畫。之前，華為績效考核體系中不合格的員工將被淘汰，此次淘汰是否包括基層員工？華為方面回覆，他們沒有強制性的末位淘汰考核制度，不論什麼級別。

據了解，去年前三季，華為實現銷售收入6108億元，較去年同期增長24.4％；淨利潤率為8.7％；智慧型手機發貨量超過1.85億台，較去年同期增長26％。而根據IDC數據指出，在前三季華為保持一騎絕塵增長速度後，第四季銷量卻下滑約9％左右，去年業績受到了重大挑戰。

(旺報 )