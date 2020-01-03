櫃買1/8上櫃審議會 將審議東典光電上櫃案 16:012020/01/03 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心預計於109年1月8日召開上櫃審議委員會，審議東典光電科技公司（6588）申請上櫃案。 東典光電科技公司主要從事光通訊薄膜濾光片之研發、生產及銷售，申請時資本額2億3,275萬元，董事長為陳正德，推薦證券商是元富證券、中國信託證券及群益金鼎證券。 東典光電科技公司107年度之合併營業收入為2億4,548萬元，稅後淨利為3,712萬元，每股盈餘為1.58元。108年前三季之合併營業收入為2億4,078萬元，稅後淨利為3,513萬元，每股盈餘為1.5元。 (工商 ) #光電 #上櫃 #光電科技 #科技 #科技公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 2檔ETN 壓軸掛牌 04:102019/12/30 證券．權證 【防毒大咖也栽2】談和解爆案外案 新公司半年有7億營業額 11:542019/12/31 財經 2020躉購費率公告 新增3獎勵 13:572019/12/31 財經 捷流閥業將於明年1／6新上櫃掛牌 14:402019/12/31 財經 2020再生能源費率定版 光電降少風電降多 18:032019/12/31 財經 2025年北京音樂及關聯產業年產值將逾5千億 21:052019/12/31 兩岸 躉購費率公告 2020新增獎勵三大項 04:102020/01/01 金融．稅務 根留台灣 聯嘉光電新廠開工 04:102020/01/02 產業特刊 捷流閥業 6日掛牌上櫃 04:102020/01/02 證券．權證 櫃買中心修訂上櫃公司董事會相關要點 17:572020/01/02 財經 財經熱門新聞 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 三星搶發3奈米贏了？ 這資料一曝光...台積電竊笑 - 財經 美伊爆衝突！ 美期指挫近300點、金價飆4個月新高 - 財經 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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