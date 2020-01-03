櫃買中心預計於109年1月8日召開上櫃審議委員會，審議東典光電科技公司（6588）申請上櫃案。

東典光電科技公司主要從事光通訊薄膜濾光片之研發、生產及銷售，申請時資本額2億3,275萬元，董事長為陳正德，推薦證券商是元富證券、中國信託證券及群益金鼎證券。

東典光電科技公司107年度之合併營業收入為2億4,548萬元，稅後淨利為3,712萬元，每股盈餘為1.58元。108年前三季之合併營業收入為2億4,078萬元，稅後淨利為3,513萬元，每股盈餘為1.5元。

(工商 )