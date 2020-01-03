證交所董事長許璋瑤3日指出，去（108）年台股市值增加7.1兆元，其中，內資占比6成，分享了4.3兆元，占比4成的外資只分享了2.8兆元，而政府基金合計前11月就賺了超過5,000億元，顯示台股上漲是「全民共享」，並非全被外資賺走了。

許璋瑤表示，過去一年，台灣證券市場在全體參與者的支持下，發行量加權股價指數達到12,000點，而上市股票市值36.4兆元，連同上櫃、興櫃股票市值3.9兆元，總市值超過40.3兆元，創下歷史新高。資本市場蓬勃發展，投資效益顯現，這都是國人共同努力的成果。

許璋瑤說，去年台股集中市場創下近30年來新高，年底加權股價指數達到11,997點，較前（107）年底上漲2,270點，漲幅達23.3％，為近10年最佳，在國際主要市場表現相當優異。

在市值方面，去年底上市股票市值高達36.4兆元，比107年底市值29.3兆元，共增加7.1兆元。若按內、外資持股比率 約略估算，內、外資持股價值分別增加4.3兆元及2.8兆元，顯示台股市值提高，國內投資者普遍受益。去年前11月國內政府基金投資收益超過5,000億元，其中勞動基金投資收益達4,127億元，雖非全部來自投資台股收益，但在台股獲利亦相當可觀，顯示股價上揚，勞工朋友也間接受惠。

集中市場去年日均成交值1,201億元，比前年1,302億元減少8％，備受外界關注。不過，許璋瑤強調，去年日均值仍是最近12年次高，全年周轉率為80％，顯示維持良好流動性，且去年第4季隨股價持續上升，平均日均值已恢復1,300億元水準，呈現價量穩定成長態勢。

他表示，另一方面，證券市場活絡也讓證券商獲利提升，去年前11月全體證券商稅後淨利373億元，較前年同期增加3成，全年可望再度突破400億元（106年為412億元），是96年以來較高獲利水準。繼107年度證券交易稅挹注國庫1,012億元，預估108年度可達到900億元，最近二年證交稅明顯增加，對政府財政收入也有貢獻，可見股票市場榮景是全民共享的。

伴隨著去年台股漲幅較高，許璋瑤說，台股本益比（PE）也升至19.6倍，但與國際市場相比，尚維持在合理水準。而殖利率因股價上漲而略降為3.8％，但過去五年殖利率都維持在4％左右，是全球投資報酬較高的市場。

(工商 )