交通部今（3日）表示，為提升各大國際商港周邊環境及符合國際航運標準要求，航港局早於2019年1月1日起強制要求國際航線船舶於國際商港區域內除裝置經驗船機構及船旗國核准的等減排效應裝置洗滌器（脫硫塔）外，強制使用硫含量0.5％以下之低硫燃油，截至2019年11月底，國際商港區域二氧化硫（SO2）排放量較2018年同期減少四成（6,268.64公噸）。

另在PM2.5減量279.54公噸，已展現防制空氣污染之成效；且國輪符合公約部分，行駛國際航線的國輪計有114艘，97艘已調校使用低硫燃油，17艘裝設同等減排效應裝置（洗滌器），全數符合國際標準。

航港局針對有媒體登載海洋大學華健教授撰寫「別讓臺灣成了環保避風港」新聞，做上述回應，並強調臺灣早就提早一年因應國際海事組織（IMO）防止船舶污染公約（MARPOL）附則六規定2020年起實施國際航線船舶使用硫含量以重量計0.5％以下低硫燃油，或具同等減排效應之裝置或替代燃料之規定，並且增訂罰則及船舶檢查作業程序作為執行配套措施，歷經一年已收到具體成效。

另外，有關於商港內使用「開環式洗滌器」是否會造成水域污染一節，目前此議題仍在國際間廣泛討論，雖有部分國家或區域公告禁止使用，惟大部分的國家及IMO在沒有獲致確切數據前，仍採開放的方式由各國決定，目前臺灣港務公司也在研究「開環式洗滌器造成商港水域的影響」，航港局會持續追蹤國際最新情勢及IMO的決議案，力求與國際同步。

同時，航港局表示，國際商港提供低硫燃油加油服務，已連繫中油公司自2020年1月1日全量供給MF180的低硫油，完全免預約，靠泊本國國際商港的國際航線船舶無需擔心，臺灣重視航運環保的用心明顯可見。

(工商 )