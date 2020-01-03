劉香慈懷孕仍亮麗。《媽媽寶寶》提供

劉香慈接受新一期《媽媽寶寶》雜誌訪問，被問到會不會再生第三胎？劉香慈阿莎力回：「不排斥！」小時候雖然跟弟妹吵很兇，還跟妹妹打架，長大後卻很謝謝爸媽生了弟妹陪伴她，「很多怕爸媽擔心的事可跟弟妹商量，也希望跟我們的小孩一起長大，所以不會只生一個，人多熱鬧」。

剛懷第2胎時，劉香慈不知道肚子裡有二寶，一直持續做著本來就在進行的重量訓練，還好胎兒安然無恙，後來在醫師的建議下，於懷孕初期先暫停重訓運動，以伸展運動為主。

懷孕初期她選擇做瑜伽，「孕前覺得做瑜伽不刺激，也不能馬上看到效果，但懷孕後上課後才發現，瑜伽除了練習伸展動作，同時能建構肌肉。」劉香慈上的是一對一的課程，所以老師會針對孕期狀況去調整，例如：訓練背後肌肉或大腿肌肉，可支撐肚子的力量，較不會腰痠背痛。

談起夫妻相處，劉香慈笑說，老公做過最浪漫的事，雖然只有在交往時送過一束花，但曾在散步時有感而發：「孩子會長大，以後會有他自己的生活圈，我們要為自己活，等孩子大了一起出國玩，讓孩子追求自己的人生。」讓她聽了很感動。

如何看待婚姻裡的愛情？她說：「有了家庭，我們的愛是一種昇華，有人會覺得，昇華等於沒有了愛情，我認為不是，這樣的愛是更有能力去愛，愛彼此的家人，比交往時獨佔對方的愛更有層次。」

除了愛，婚姻相處最大的禁忌來自「不聆聽對方說話」，「就像演對手戲時，對方有聽你講話，情感才能真正交流。有小孩後，夫妻會不自覺以孩子為主，不小心忽略對方，只要有一方一意孤行做自己想做的事，不聽對方說話，常是問題開始。」

夫妻倆也會為不聽彼此說話而爭吵，但劉香慈說：「老公發脾氣後很快會『懸崖勒馬』，我看到他只要有一點示好，也會『見好就收』，所以我們幾乎不會吵到第2天。」他們不是聖人，不可能對彼此尖銳的語言沒反應，但只要老公有一點點示好和示軟，她就不會繼續生氣，而老公也會跟著休戰。

(中時 )