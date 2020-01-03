國軍黑鷹直升機失事罹難的8名軍士官中，情報次長室少將助次洪鴻鈞及上尉副駕駛劉鎮富2人都住在台南。台南市長黃偉哲3日表示，去年端午節勞軍時，曾與洪鴻鈞見過面，得知噩耗特別感到不捨，除指派區長慰問家屬，市府也會盡力協助家屬辦理治喪事宜外，還呼籲國防部應入祀忠烈祠，以表彰為國貢獻，穩定軍心士氣。

黃偉哲表示，洪將軍及劉上尉一位住在永康另一位是關廟人，都是非常優秀的台南子弟，碰到這種事情大家都深感不捨。其中，洪將軍在我們前陣子去歸仁基地勞軍時，特別有跟我們簡介國軍的各種直升機、設施，會後合影時，他還坐在我隔壁，所以算是跟洪將軍有一面之緣，也特別謝謝他非常精闢的分析，如今碰到這個噩耗，特別覺得不捨。

黃偉哲還說，台南市政府針對國家如此重大不幸事件，本來希望能夠降半旗，但後來得知，降半旗必須經過行政院核定，我們不能恣意的做，要配合中央的指示；既然蔡英文總統已經下令軍事機關降半旗，所以我們雖然心裡很想再做進一步的慰問的動作，但基本上還是要服從國家法令，心裡雖然哀痛，沒有奉核示就不能夠降旗。

黃偉哲呼籲國防部應該將這些軍人入祀忠烈祠，以表彰為國貢獻，穩定軍心士氣還並認為忠烈祠不只是紀念革命先烈，也包括陣亡將士以及為民犧牲的英靈，洪少將等人在執行公務期間殉難，無疑是為了國家而犧牲，政府除了表彰這些軍士官的貢獻，更應該入祀由國家祭祀的忠烈祠，藉此撫慰家屬，也安軍心，提升軍人在社會的形象。

(中時 )