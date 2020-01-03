陳沂虧蔣友柏。（圖／翻攝自陳沂臉書）

蔣家第4代接班人蔣友柏外型高大挺拔，被譽為現實版的王子，2003年他死會和演出《薰衣草》的林姮怡閃婚，育有一子一女，卻在近日傳出已正式離婚，王子公主童話成了泡影。主持人陳沂今(3日)凌晨則調侃，蔣友柏過去曾放話：「除了我老婆，之前交往的女人都是大便！」，愛妻宣言如今成為最諷刺的證據。

近日據毅傳媒《iWAKE》報導，蔣友柏和林姮怡離婚已成定局，而他過去曾頂著王子光芒上《魯豫有約》，放話：「我這輩子就兩個女人，一個是我老婆、一個就是我女兒」，也曾說：「我只有過一個女朋友，就是我老婆，之前全部都是大便，之後也不會再有，所以只有她這個女朋友。」

沒想到蔣友柏最近傳出婚變，還疑似已經有新歡，陳沂對此說：「現在看來格外諷刺」，也虧說：「會說自己前任都是大便的人，當妳變成前任時，妳也是大便！說穿了這種人就只適合跟大便交往啊！」網友回說：「山盟海誓比不過昨晚歹勢」、「好殘忍...可是很真實。最美的時間過去了就是過去了」、「最後一段畫重點（螢光筆」。

(中時電子報)