改善大里區溪南、草湖地區水患問題，立委何欣純爭取內政部營建署3億元經費，去年動工闢建「大峰路防災公園」，同時透過綠美化設施提供地方休憩空間，相關單位3日上午到現場會勘，市府水利局強調，目前首期工程進度超前，將力拼在今年汛期來臨前完工。

何欣純與台中市議員林德宇、李天生級水利局人員到現場了解防災工程進度，何欣純說，近幾年氣候變遷嚴重、強降雨情況時有所見，有必要在溪南地區增闢滯洪池，配合近日陸續完工的中興路、仁化路雨水下水道工程，將大幅提升都市防洪能力。

林德宇強調，大峰路防災公園除設置雨積磚與滯洪池增加蓄水空間，並利用空間內的區塊設置多功能球場、活動草皮及休閒步道、共融式兒童遊戲場等，大幅提高其效益。李天生則表示，因應智慧城市概念，防災公園採自動控制系統調節蓄水空間，也就環境氣候情況控制灑水系統，有效利用水資源。

何欣純等人認為，再過幾個月就是汛期，期許防災公園能加速完成，最好趕在汛期前完工。水利局則表示，此工程包括RC儲水槽、入滲型雨積磚極溢流工程、抽水槽等，目前進度超前，將可望在汛期前完工，預計可蓄積洪水量達1萬2000多立方米。

(中時 )