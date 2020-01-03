台南安定區「麻油間」依循古法榨製胡麻油。（劉秀芬攝）

台南安定區「麻油間」依循古法榨製胡麻油，許多農民在現場排隊等待。（劉秀芬攝）

台南市安定區是台南主要的胡麻產地之一，區內有多家俗稱「麻油間」的傳統胡麻榨油工廠，其中在六塊寮經營麻油間的王姓業者表示，去年胡麻種植季節因雨後延，他的工廠也比往年晚開工，開工6天來榨油量只有去年的三分之二，產量大受影響。

王姓業者從他祖父、父親手中接手經營「麻油間」，幾十年來從炒胡麻到榨油等全依循傳統工法，一道道工序按部就班，毫不馬虎。隨著時代進步，過程中有些較耗費體力的活，改由機器取代，但所榨製的麻油，依舊保持原有的香氣。

王姓業者麻油間每到榨油的季節，都吸引安定、善化、永康、甚至台南市區的民眾，帶著胡麻請王姓業者榨油，整個榨油季要忙碌三、四個月才能收工，幸好他的兒子也已加入榨油的工作，準備接手經營麻油間。

王姓業者表示，往年一開工都高朋滿座，一整天忙碌可榨製3000多台斤的胡麻，但今年開工至今，每天榨製的胡麻數量只有2000多台斤，少了三分之一，預估今年胡麻的產量，至少較往年減少三分之一以上。

在麻油間等待榨油的農民表示，今年農會契作收購的數量減少，沒有收購的部分，只能自己送來代工榨油，再慢慢賣。

(中時 )