黑鷹機工長許鴻彬母鄰居提醒看電視才知兒殉職

黑鷹直升機失事殉職的機工長許鴻彬士官長老家在雲林縣土庫鎮，雲林縣長張麗善下午前往慰問許母及其九旬阿嬤，許母淚已流乾，哭腫雙眼，指直到鄰居提醒殉職名單中有人和兒子同名同姓，她看到殉職人員照片才發現是兒子，迄今還難以接受殘酷現實。

黑鷹直升機殉職機工長許鴻彬老家在雲林縣土庫鎮崙內，許多親友前往關心。（許素惠攝）

黑鷹直升機失事殉職的機工長許鴻彬。（國防部提供／許素惠雲林傳真）

張麗善由土庫鎮長張榮麗、雲林後備指揮部指揮官林鼎育、前立委張嘉郡等人陪同，前往位於土庫崙內里頂寮許家慰問，許的伯父已從台中趕回來。

許鴻彬的伯父說，許在虎尾農工畢業後就簽自願役，後來退伍在外工作3年，又再回到軍中當職業軍人，很孝順，結婚生子後定居嘉義市，每逢假日一定回老家看媽媽及阿嬤，由於還有分別小五及小二的幼子需撫養，許妻又無工作，希望政府能協助許妻就業，以及照顧孩子未來教育。

許母哭腫雙眼，強調直到目前還不相信與兒子已經天人永隔，10年前丈夫病逝，她獨自照顧年邁婆婆，完全不知道兒子出事，直到鄰居提醒飛機失事，殉職人員名單中有人和兒子同名同姓，她心想會那麼剛好嗎？經看電視上公布的照片，驚覺真的是兒子。

張麗善也希望政府做好撫卹，因為許鴻彬戶籍不在雲林縣，相關慰問金發放已由中央及戶籍所在的嘉義市處理，也詢問過許妻後事辦理，許妻決定在台北一起聯合公祭，至於骨灰安厝，也會尊重家屬意願，如果需要，縣府都將盡力協助。

(中時 )