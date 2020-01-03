英辦發言人林靜儀接受德國之音訪問，高談闊論稱支持統一就是叛國、用中華民國是不得已、台獨是民進黨一貫主張。事情鬧大之後，林靜儀火速請辭，表面理由是為發言不當負責，其實林靜儀說出了民進黨人心裡想的事，更相當程度代表了蔡英文兩國論路線，林是說實話而非說錯話。

台灣政治關鍵時刻總是離不開德國之音，1999年總統大選前夕，李登輝前總統發表了震撼國際的兩國論，表示台灣、大陸是特殊的國與國關係，最後雖然被迫收回，但兩國論陰魂始終不散，而最忠實的實踐者就是設計兩國論的蔡英文。

兩國論說白了，就是不說台獨的台獨，透過教育、法律等方方面面把中華民國虛級化，即使切斷兩岸交流亦在所不惜，對內能不用中華民國就不用，萬一不得不用就改用中華民國台灣。

不過，兩國論蔡英文只做不說，萬萬沒想到林靜儀竟全盤托出，在大選前夕向全台灣人民赤裸裸告白，未來民進黨要如何推動兩國論。只可惜林靜儀不是蔡英文，談話漏洞百出前後矛盾，把蔡英文精心設計的兩國論搞得灰頭土臉。

最好笑的是，林靜儀自己承認中華民國憲法台灣、大陸同屬一國，既然如此，統一就是合憲，台獨才算違憲，林靜儀卻打擊合法保障非法，說什麼支持統一就是叛國的怪論。同樣接受德國之音訪問，國民黨周錫瑋表現不卑不亢，有理有節，相較之下，林靜儀真是讓民進黨丟臉。更重要的是，人家周錫瑋是用英文把德國之音打得落花流水，林靜儀用國語講還講輸人家。

(中時電子報)