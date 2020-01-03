大陸股市3日個別發展，上證指數扭轉2日漲近1.2％的強勢，3日收盤微吐1點，終止連升3日。兩市成交合計縮減逾7％至人民幣（下同）6,954億元。總結本周，滬指累計升2.62％，連升6個星期，累計漲198點或6.88％。

上證指數3日早高開3點，收盤報3,083點，跌1點或0.05％，最多跌10點或0.35％，低見3,074點；最多升8點或0.28％，高見3,093點，成交2,899.92億元。

深指則反覆靠穩，全日收盤報10,656點，升17點或0.17％，最高見10,689點，升50點或0.48％；低見10,594點，跌44點或0.42％，成交4,053.9億元。

創業板指數報1,836點，升3點或0.18％。

各類股普遍走強，石油股漲逾2％；有色金屬股漲逾1％；電力、鋼鐵、煤炭、金融、化工股靠穩；水泥股則挫逾1％；房地產股亦偏軟。

(工商 )