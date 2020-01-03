證交所董事長許璋瑤3日在證交所歲末新春記者會中首度對外預估，去（108）年全體上市公司營收仍可達32兆元，約與前（107）年持平，稅前盈餘也可達2.3兆元，最近3年營收及獲利都較往年高。

許璋瑤指出，受到全球貿易量下降及新台幣升值等因素影響，去年底上市公司達到942家，前11月整體營收29.7兆元，預估全年仍可達32兆元，與前年大致持平，而去年前三季稅前淨利1.85兆元，比起前年同期減少12.7％，主要是因塑膠業受國際原油價格走低影響，收益明顯下降，以及面板業因全球產能過剩導致由盈轉虧。預估去年全年稅前淨利仍可達2.3兆元，最近3年上市公司營收及獲利都較往年為高，整體營運狀況良好。

此外，許璋瑤強調，近年上市公司財務表現良好，也積極回饋股東，去年全體上市櫃公司發放現金及股票股利共1.5兆元，其中，現金股利高達1.44兆元（含上櫃0.12兆元），再創歷史新高，且已連續5年超過1兆元。

在國際資金變動方面，許璋瑤分析，在各國資本市場的激烈競爭下，上市公司治理的優劣，已成為國際投資人決策之重要依據，我國公司治理表現一向受國際肯定。MSCI去年三度調整中國A股納入比例，從5％提升為20％，國際資金陸續流入A股市場。但台股受到影響相當輕微，在MSCI新興市場指數 權重去年11月為11.46％，僅較前年同期11.63％些微下降。

但台股在MSCI新興市場永續（ESG）指數權重 反而持續成長，去年增加為16.65％，遠高於新興市場指數，顯現股在公司治理及永續發展的努力，具有吸引全球永續投資的優勢。去年吸引外資大幅買超2,442億元，為近3年最高。

許璋瑤進一步表示，若以還原權值計算，去年942家上市公司平均報酬率達29.6％，其中台灣50指數成分股平均報酬46％，顯示權值股因去年電子產業優勢而漲幅較高，其餘892家上市股票平均報酬亦達26.4％，與全體上市公司（平均報酬29.6％）相當，顯示投資者大都獲益。

至於去年台股上市籌資表現，許璋瑤指出，受制於全球政經局勢影響，國際主要交易所新上市股（IPO）家數大多呈現衰退，根據金融時報估算，全球IPO家數平均下滑2成。去年國內集中市場新上市公司家數19家，比前年29家減少，由於企業上市通常需經過2～3年的輔導，單一年度IPO家數尚難呈現變動全貌。以最近2年平均新上市24家，仍與過去5年相當，另從IPO籌資金額來看，去年達到233.2億元，較前年167.3億元增加4成，為近9年以來最高。

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