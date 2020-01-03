前統一獅總教練黃甘霖離開待了22年的統一獅，選擇接受洪一中的邀約，改披悍將球衣，新球季將擔任外野守備教練。而獅隊曾提出顧問合約給黃甘霖，不過他認為傳承經驗才是他想做的，因此才決定投入洪總麾下。

去年季中黃甘霖因為身體因素辭去總教練一職，雖然與獅隊還有一年合約，不過球團給出的是顧問一職，不過黃甘霖認為傳承所學才是最重要的，在洪一中提出邀請擔任悍將的外野守備教練後，雖考慮許久，不過黃甘霖仍決定離開老東家。

黃甘霖與洪一中在2017年中職日職對抗賽曾有共事經驗，且多次中華隊教練團相處起來，讓他有「一家人」的感覺。黃甘霖提到，其實12強賽事期間，洪總一直抱病帶隊，之後有打電話慰問洪總身體狀況，在電話中洪總提出加入富邦悍將的邀請。

「洪總說有外野教練的缺，問我如果不嫌棄要不要加入。」黃甘霖表示在獅隊待了22年，早有革命情感，離開這個決定雖然捨不得也考慮許久，不過獅隊提出的顧問職不在人生規劃中，且自己也擅長外野守備、跑壘方面的指導，因此毅然決然決定加入悍將，這是他生涯首次擔任外野守備教練。

(中時 )