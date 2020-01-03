和勤(1586)12月合併營收2.3億元，年成長24.53％，為去年全年單月最高；2019年營收20.95億元，年減14.54％。和勤表示，度過了環保新規的衝擊後，大陸新車銷售開始爬坡，在車廠積極備貨以及新產品陸續量產，和勤營收也自下半年起逐月爬升，回到單月營收2億元以上的水準，在汽車零件新品、電動車零件、工具機與空調零件新品的增量之下，預期2020年的營收仍是每月爬坡的表現，營運將逐季提升，新產品量產有助拉高平均毛利率，2020年業績預料將可顯著成長。

和勤12月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.51億元，佔比65.69％；硬碟機構件（VCM Plate）0.82億元，佔比35.81％。兩大業務均較上月增加，單月營收亦連續兩個月創下2019年單月新高。其中，硬碟機構件除了年底提前出貨之外，雲端伺服器硬碟零件出貨增量亦拉升硬碟業務營收；汽車零件新品量產，以及客戶訂單按計畫增量，汽車業務維持每月營收提升的表現。

電動車大廠的上海廠開始出貨並在大陸建立自主供應鏈，和勤獨供繼電器基座的出貨量，將隨著客戶上海廠量產規劃增量。預計今年2月公司還將新增供應電動車大廠多組零件，電動車大廠訂單將再進一步成長。

和勤每年有80～100個開發案，持續有新品陸續量產，2019年底數個開發案開始量產，2020年上半年還會陸續有其他新品量產，新產品接續增量是2020年和勤營收成長的最大動能之一，包括雙金屬配油盤、發動機鏈輪、感溫器殼體蓋板等，貢獻將會明顯增加。

(時報資訊)