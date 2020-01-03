中東緊張局勢升高令投資人轉趨保守，周五南韓股市盤中一度由升轉跌，終場KOSPI指數收漲0.06%，為2,176.46點，受隔夜美股再創新高激勵，盤中最高漲1.3%。本周韓股收跌1.3%。美國國防部證實，為了阻止伊朗未來的攻擊行動，美軍對巴格達進行空襲，伊朗聖城軍指揮官蘇萊曼尼已經喪命。韓元大跌0.77%，收在1,167.1兌一美元，本周收跌0.5%。

(時報資訊)