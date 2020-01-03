南亞科技(2408)今(3)日公布2019年12月自結營收為43.31億元，月增1.59%，但低於法人預期，為去年下半年次低水準，年減10.32%。

南亞科去年第四季營收約為131.16億元，比去年第三季的全年單季高點147.99億元減少約11.38%；季減率逾一成不如預期，主要是受到位元銷售下滑以及產品價格續跌影響。

受到去年DRAM價格走跌影響，南亞科2019年全年合併營收為517.27億元，較前年減少38.94%。

南亞科於去年第三季法說會中表示，因2019年第三季銷售遠高於預期，第四季位元銷售將較第三季持平或小幅減少，不過，整體DRAM供需可望趨於平穩，價格將持平或小幅漲跌。隨著供需改善，預期產品價格最快有機會於今年第一季反彈。

回顧2019年第三季，南亞科產品銷售量大幅季增約35%但價格續跌，去年第三季營收增至147.99億元，毛利率降至28%，季減6.9個百分點，歸屬母公司淨利22.05億元，季減19.8%，為近3年新低，每股純益0.72元。2019年前三季基本每股盈餘為2.81元。

(時報資訊)