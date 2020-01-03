文中描敘，在去上課的途中，哥哥還因校區太大而迷路。（摘自Meteor社群網站）

近日建國中學和松山高中一對雙胞胎學生交換制服假冒身分，該名學生在社群網站《Meteor》貼文指出，他與就讀建國中學的雙胞胎弟弟，決定要幹大事，體驗不同學校生活，交換制服上課，最後被班導識破，記者致電兩校學務主任，也都證實確有此事，也已通知家長。

雙胞胎哥哥在《Meteor》貼文提到，雙胞胎弟弟就讀建中，是台北市男校第一志願，自己是台北市男女混班第一志願松山高中，想體驗不同的生活，所以決定造福弟弟讓他上一天游泳課，也經過父母同意，雙方討論好對策後，隔天就穿著制服上學了。

文中指出，在去上課的途中，哥哥還因校區太大而迷路，還有弟弟在松山高中幫哥哥考英文，但最後被班導識破，因貼文未揭露學生真實姓名，無法聯繫本人。但記者致電松山高中，該校學務主任張洸源指出，學生基於好玩心態胡鬧，已記警告乙支，還有到校勞動服務的改過機會。

建國中學學務主任白萬應指出，經過松山高中校方通知，才得知有此事，也已找到該名學生進行輔導，學生已認錯並有悔意，表示不會再犯，學校考量該學生為初犯，因此未有懲處。

另外，在同樣論壇上，身為弟弟的建中同學也發文補充當天情形，指出雙胞胎雖然外貌相似，但髮型及個性完全不同，哥哥比較安靜、弟弟則比較吵鬧。且班導一開始上課時就發現雙胞胎有問題，同學指出，班導還在課堂上不斷地用「暗喻」方法提醒，這惡作劇早已東窗事發。

儘管2兄弟皆被抓包，但彼此體驗到不同的學校生活，被學校處罰的哥哥在發文中表示「不後悔」，對能享受到建中「中午外出用餐」的特權相當滿意，是一次難得的經驗。

(中時 )