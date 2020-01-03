證交所董事長許璋瑤展望109年指出，在國際經濟方面，美中貿易談判已達成第一階段協議，且英國脫歐情勢也漸趨明朗，國際不確定因素已稍見和緩，對全球經濟將有助益。根據國際貨幣基金（IMF）預測，全球經濟將成長3.4％，較去年的成長率3％回升。

另在國內經濟方面，許璋瑤說，政府推出多項措施引導台商資金回流，吸引回國投資金額約8,400億元，去年已實質投資超過2,000億元，預期今年投資將加速進行，對於國內生產及就業的效益更加顯現，根據主計處預測，今年整體經濟可望成長2.72％，亦較去年樂觀。

他表示，未來證交所將在現有良好基礎上，持續精進各項市場機制、營造優質投資環境，以促進國內資本市場穩健發展，主要重點工作包括：

1.全面實施逐筆交易：全球主要證券市場中，股是唯一尚未全面實施逐筆交易的市場。為使國內股票現貨交易能與權證及期貨市場一致，過去一年裡，我們積極規劃逐筆交易，並配合推動各項措施，包括：設置擬真平台與教育宣導，並協助券商強化資訊設備，目前各項準備工作已大致完成，將於今年3月23日正式實施，交易制度將完全與國際接軌。

2.推動退場機制及研議造市制度：為提升上市公司品質，保障投資人權益。將自今年4月1日起新增退場機制，對財務表現不佳或經營能力有重大不確定性的公司，設定明確的期限和程序，督促並協助其積極改善。另針對營運狀況良好但交易較不活絡的公司，亦將研議股票造市者制度，增進整體股市動能，藉由退場機制與造市制度併進，讓市場更加健全發展。

3.規劃盤中零股交易及擴充價格欄位：現行盤後零股交易在時間與成交機會上均受限制，因此規劃在今年第4季實施盤中零股交易，以增進小資族群投資的機會，並培養年輕族群參與市場的興趣，達成普惠金融目的。此外，因應市場發展及交易實務的需要，擴充交易價格欄位至5位整數，股價不只是1萬元以上可交易，只要在10萬元以內都可進行交易，未來將配合逐筆交易制度同步實施。

4.拓展IPO家數：今年上市IPO目標設定為24家，為達成此項高難度挑戰，我們持續推動各項招商工作，強化與中介機構合作，除輔導國內優質企業加入資本市場外，也配合台商回流政策，將新南向國家、美、日及中國列為招商重點，引導經營有成的臺商回來上市，加大在台投資力度，進而豐富國內產業聚落，支持實體經濟發展。

5.建構更完整金融商品：為使國內產品線更加齊全，去年新發行ESG、科技等主題型ETF，新商品ETN也首度問世，今年我們延續此發展，協助證券商發行槓桿反向ETN。同時，去年底編製跨期貨與現貨市場的臺股期權策略指數，今年將繼續推廣此項指數的應用，建構更多元、完整的金融商品體系。

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